“Overspel kan heilzaam zijn voor je relatie”

Je partner bedriegen is nooit een goed idee, maar als het gebeurd is, hoeft het niet altijd het einde van je relatie te betekenen. Integendeel, het kan je relatie zelfs verbeteren.

Overspel leidt vaak tot enorme spanningen in een relatie en in het slechtste geval tot een breuk. Maar volgens de Australische sekstherapeute Matty Silver hoeft overspel niet altijd nadelig te zijn voor een relatie.

Duidelijkheid







Zo benadrukt ze dat overspel tekortkomingen in de relatie kan blootleggen en bespreekbaar kan maken. “Een affaire begrijpen en inzien waarom het zover kwam, kan duidelijkheid en antwoorden bieden op de vele vragen die tussen een koppel kunnen blijven staan”, vertelt ze aan news.com.au.

Vergevingsgezinder

Silver is ervan overtuigd dat het stigma rond ontrouw “ongezond is en heel wat koppels doet scheiden”. Ze voegt daaraan toe dat die mentaliteit vooral in haar thuisland Australië overheerst. Daarom spoort ze mensen aan om vergevingsgezinder te zijn na overspel. Volgens haar zijn de lagere scheidingscijfers in Europese landen dan ook te wijten aan het feit dat Europeanen “meer accepteren”.