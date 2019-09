Gewonde Kevin Hart gaat na ongeval “door de hel”

Kevin Hart herstelt momenteel van een zwaar auto-ongeval en ondervindt veel pijn. De acteur en komiek brak zijn ruggengraat op drie verschillende plaatsen en gaat volgens zijn entourage “door de hel”. Of hij volledig zal genezen is nog onduidelijk.

Het zijn zware dagen voor Kevin Hart. De 40-jarige acteur en komiek was zondagnacht betrokken bij een ongeval en raakte daarbij zwaargewond. Vooral zijn rug was er slecht aan toe. De ster uit onder andere de nieuwe ‘Jumanji’-films werd door zijn team eerst nog naar huis gebracht, maar later in het ziekenhuis bleek dat hij zijn ruggengraat op drie plaatsen gebroken had. Er was een lange operatie nodig om nog meer schade te voorkomen.

“In extreme gevallen kan het leiden tot verlamming”







Een dichte medewerker van de Amerikaan vertelt aan TMZ dat de acteur heel veel pijn heeft. “Hij gaat door een hel. Hij zal nog even onder zware medicatie moeten staan.” De dokters houden vooral de breuk in de lumbale wervels goed in het oog. “Als die niet correct geneest, zal hij misschien moeilijk kunnen stappen. In extreme gevallen kan het zelfs tot verlamming leiden.” De verwachting is dat Hart eind deze week weer naar huis zal mogen. Daarna wacht hem wel nog een lange periode van veel bezoekjes aan de dokter en de fysiotherapeut.

Op het moment van het ongeval zat de komiek in de auto met zijn goede vriend Jared Black en diens vrouw. Hart en Black raakten zwaargewond aan hun rug, maar de derde passagier bleef ongedeerd. Om een nog onduidelijk reden raakte de wagen van de weg en belandde in een gracht. De bestuurder zou niet onder invloed zijn geweest. De auto waarin ze zaten was een Plymouth Barracuda uit 1970, een klassieker die Hart zichzelf had cadeau gedaan. Het voertuig is klaar voor de schroothoop.