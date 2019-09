Elektrische buggy maakt ouders het leven makkelijker

Elektrische voertuigen zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Elektrische auto’s zijn nog niet voor iedereen toegankelijk, maar fietsen, scooters en steps zijn nu al bij het grote publiek in trek. Binnenkort kunnen ook kersverse ouders genieten van de technologie: Bosch lanceert namelijk de elektrische buggy.

Een geschikte kinderwagen kiezen is niet makkelijk. Vaak hollen aanstaande ouders van de ene winkel naar de andere om een buggy te vinden die aan hun eisen voldoet. Staat je bevalling gepland voor begin 2020, dan kan je de aankoop best nog even uitstellen. Bosch brengt dan in samenwerking met het Zweedse kinderwagenmerk Emmaljunga de eerste elektrische buggy op de markt.

Automatisch remmen







In de eerste maanden na je bevalling is een buggy onmisbaar. Veel baby’s kunnen enkel de slaap vatten wanneer je met hen aan het wandelen bent. Dat betekent dat je urenlang door het park, de stad of gewoon je straat moet slenteren. Al dat geduw kan weleens vermoeiend worden – zeker als je weinig slaapt – dus wat hulp is altijd welkom. De elektrische buggy beschikt over drie verschillende standen, waardoor je zelf kan bepalen hoeveel bijstand je krijgt. Bovendien helpt de kinderwagen je wanneer je bergop moet wandelen en er zit een beveiliging op, waardoor hij automatisch remt tijdens het afdalen of wanneer je je handen van het stuur haalt. De batterij gaat zo’n vijftien kilometer mee en is dus ideaal voor een namiddagje in de stad of een stevige wandeling in de natuur. Het enige minpunt? De prijs is voorlopig nog niet gekend en de kans is groot dat je diep in de buidel mag tasten voor het technologische hoogstandje. Wellicht een ideetje voor de geboortelijst?