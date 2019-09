Een op de vijf Belgen shopt wekelijks online

Online winkelen wordt steeds meer de norm. Vroeger gingen we weleens gezellig winkelen op zaterdag, maar daar hebben we nu geen tijd meer voor en geen zin in. Steeds meer mensen hebben door hun werk geen tijd meer om naar een fysieke winkel te gaan en op dagen dat we wél vrij zijn, gaan we liever brunchen of sporten. Hebben we iets nieuws nodig, dan kopen we dat tijdens het pendelen of ’s avonds vanuit de zetel.

Het was al langer duidelijk dat online shoppen populair is, maar een nieuw onderzoek levert nu ook het bewijs. Safeshops.be berekende dat maar liefst 20% van de Belgen wekelijks iets via het internet bestelt. Dat is een forse stijging ten opzichte van vorig jaar, toen het ‘slechts’ 14% betrof.

Populairste winkels







Wat shoppen we dan zoal vanaf onze laptop of smartphone? Natuurlijk doen klassieke categorieën zoals kleding en vliegtuigtickets het goed, maar we bestellen ook steeds vaker voeding en farmaceutische producten online. In Vlaanderen is Bol.com de populairste webshop, terwijl Wallonië Amazon verkiest. Naast de laptop (73%) gebruiken we ook steeds vaker onze smartphone (37%) en tablet (21%) om online te winkelen.