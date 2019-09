5 back to school tips die niet over studeren gaan

Het is weer september, en dat betekent dat de hogeschool- en universiteitsstudenten binnenkort ook weer aan een nieuw schooljaar beginnen. Naast de algemene tips over studeren, geven wij je de essentiële tips voor een goede gezondheid.

Middelen die goed zijn voor het geheugen zijn niet enkel bedoeld voor ouderen. Ook studenten kunnen genieten van de effecten zoals een verbeterde concentratie, een ondersteuning van het geheugen en cognitieve prestaties. Ook zeker tijdens periodes van stress (bijvoorbeeld de examenperiode) helpen deze producten bij het behoud van je focus. Voor velen is het resultaat zelfs al merkbaar na enkele dagen.

Metastudent biedt je naast ondersteuning aan het geheugen tijdens stressmomenten ook de nodige oppepper dankzij een stootje cafeïne.

Focusan ondersteunt niet enkel de normale psychologische functie, maar zorgt ook voor een gezond zenuwstelsel en energiemetabolisme

Cogniton zorgt niet alleen voor een goede concentratie. Het verbetert ook het geheugen.

Of het nu examens zijn, of die eerste dagen met tal van lessen, producten zoals Cogniton, Focusan en Metastudent staan voor je klaar.

Pak acne aan voor een goede eerste indruk

Iedereen heeft er wel eens last van: acne. Er is niets erger dan op de dag van je kennismakingslessen wakker worden met een overduidelijke rode puist op je gezicht. Ook al ben je niet de enige die er last van heeft, de onzuiverheden kunnen je toch onzeker maken. Daarom raden wij de volgende producten aan:

La Roche Posay Effaclar Duo(+) Verzorging tegen Imperfecties is al zichtbaar doeltreffend in slechts 12 uur. Het verzorgt de huid dus niet alleen onmiddellijk, maar voorkomt ook dat de imperfecties terugkeren.

De YUN ACN producten maken gebruik van goede bacteriën om je huid te reinigen, in plaats van harde chemicaliën of antibiotica. Houd je huidflora dus het hele schooljaar door in evenwicht.

Werk niet alleen aan je verstand, maar ook je weerstand

Niets is vervelender dan belangrijke lessen missen door een irritante loopneus en hoofdpijn. Bepaal dus zelf wanneer je lessen mist door je weerstand sterk te houden, het hele jaar lang.

Omnibionta 3 Defense bevat vitamine D om je ook tijdens de winter opgewekt en gezond te houden.

A.Vogel Echinaforce + Vitamine C is een 100% natuurlijke product dat zorgt voor een ijzersterke weerstand en gezonde lichaamscellen dankzij de extra vitamine C.

Omnivit Stress Resist gaat niet enkel vermoeidheid tegen, maar helpt je ook bij het omgaan met stress.

Wist je dat: antwoorden vergelijken je motivatie enorm naar beneden kan halen na een examen? Wacht dus tot al je examens afgelopen zijn voordat je vergelijkt.

Een goed uitgeruste student is er twee waard

Een goede nachtrust is niet voor iedereen vanzelfsprekend, zeker niet wanneer je op kot zit. Jammer genoeg kan slaapgebrek al snel tot gezondheidsproblemen en extreme vermoeidheid leiden. Heb je dus last van feestende medestudenten, of gewoon kotgenoten die graag midden in de nacht nog gebruik maken van het luidste keukengerei, dan kan je opteren voor de Alpine SleepSoft Oordopjes als basisuitrusting voor het nieuwe schooljaar!

Dankzij het unieke design blijven bellen, alarmen en wekkers hoorbaar, maar dempen ze het omgevingslawaai. Misschien helpen ze zelfs wanneer je de hele dag wilt slapen na een wild feestje. Zo draag je ze de hele nacht door en het hele schooljaar lang dankzij het gratis schoonmaakhulpstuk.

Ook je ogen verdienen een frisse start

Gedurende een lange tijd naar je computerscherm staren, de droge lucht van je klaslokaal of het dagelijks dragen van contactlenzen,… Al deze dingen zijn dagelijkse kost in het leven van studenten. Wat deze allemaal met elkaar gemeen hebben is dat ze alle drie droge ogen kunnen veroorzaken. Op die momenten is het handig om een redder in nood bij de hand te hebben. Als je last hebt van droge ogen tijdens het semester kan je zeker de Hylo-Gel Oogdruppels proberen.

Bestel nu al onze Back to School producten met kortingen tot 25% op farmaline.be.