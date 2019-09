Vier personen bevangen door rook bij brand in Schaarbeekse snackbar

Bij een brand in een snackbar op het Liedtsplein in Schaarbeek zijn donderdagavond vier personen bevangen geraakt door de rook. Twee van hen werden ter plaatse verzorgd, de twee anderen moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Dat meldt de Brusselse brandweer. Het vuur in de snackbar op de hoek van het Liedtsplein met de Groenstraat ontstond rond 20.30 uur aan de afzuiginstallatie in de keuken en verspreidde zich vervolgens in de schouw van die afzuiginstallatie. De brand ging gepaard met heel wat rookontwikkeling.

Bij aankomst van de brandweer had de politie de snackbar en de flats op de bovengelegen verdiepingen al ontruimd maar vier mensen die gepoogd hadden zelf het vuur te blussen, bleken bevangen door de rook. Twee van hen werden ter plaatse verzorgd, de twee anderen moesten voor verzorging naar het ziekenhuis.

De brandweer had het vuur snel onder controle maar de snackbar is wel ernstig beschadigd en kan voorlopig de deuren niet meer openen. De bewoners van de bovengelegen flats konden wel naar hun appartementen terugkeren.

bron: Belga