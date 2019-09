Rode Duivels – Leandro Trossard haakt af voor San Marino en Schotland

Bondscoach Roberto Martinez kan in de EK-kwalificatiematchen tegen San Marino (vrijdag 06/09) en Schotland (maandag 09/09) niet rekenen op Leandro Trossard. Dat meldde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) donderdag. De flankaanvaller van Brighton & Hove Albion verliet de training met een liesblessure. Eerder moesten ook al enkele sterkhouders, zoals Eden en Thorgan Hazard en Axel Witsel, forfait geven voor beide kwalificatiewedstrijden. Leander Dendoncker zegt dan weer af voor het duel in en tegen dwergstaat San Marino vrijdag, maar zou in Schotland wel speelklaar geraken. Doelman Simon Mignolet heeft last van zijn enkel en is onzeker.

De Rode Duivels begonnen vlekkeloos aan het parcours richting EK en boekten vier zeges in evenveel wedstrijden. België klopte in eigen huis Rusland (3-1), Kazachstan (3-0) en Schotland (3-0). Tussendoor haalde het team van Martinez ook in Cyprus de volle buit (0-2). De Belgen (12 ptn) voeren groep I aan, voor Rusland (9), Kazachstan en Schotland (elk 6). Cyprus (3) en San Marino (0) sluiten de rangen.

bron: Belga