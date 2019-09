Reddingsschip Alan Kurdi nog steeds op zoek naar haven

Het Duitse reddingsschip Alan Kurdi zoekt op de Middellandse Zee verder naar een haven. Een woordvoerder van de ngo Sea-Eye verweet de Italiaanse regering vandaag dat ze vasthield aan de harde lijn tegenover de bootvluchtelingen. De Alan Kurdi nam zaterdag dertien mensen uit een overvolle houten boot aan boord, onder wie acht minderjarigen. De boot bevond zich in de reddingszone van Malta, maar Malta verklaarde zich vandaag enkel bereid twee jongens op te nemen die zware angstaanvallen hebben.

Het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zei dat een besluit van de vorige binnenlandminister, Matteo Salvini, over de weigering van schepen nog steeds van kracht was. “De nieuwe regering in Rome toont zich al in haar eerste uren hard tegenover de Alan Kurdi en biedt geen hulp aan. Blijkbaar wil ze de Italianen tonen dat er geen Salvini nodig is om reddingskrachten te bestrijden”, zei Sea-Eye-woordvoerder Gorden Isler.







De nieuwe regering met Luciana Lamorgese als opvolger van Salvini legde pas vanmorgen de eed af.

bron: Belga