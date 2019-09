Provincie West-Vlaanderen voorziet wél subsidies aan strandredders

De provincie West-Vlaanderen voorziet wél subsidies aan de strandredders. “Door de afslanking van de provincies mochten provincies niet langer zetelen in intercommunales, waaronder de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV). Maar toch zou de provincie moeten blijven subsidiëren, terwijl er echt niet alleen West-Vlamingen in de zee zwemmen.” Zo reageert de provincie donderdagavond op de uitspraak van Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts. Vlaams minister Weyts (N-VA) haalde donderdag uit naar de provincie West-Vlaanderen. “Die heeft blijkbaar wel centen om een rendez-voushotel of iets als wereldburgerschap te subsidiëren, maar niet voor de strandredders”, zegt hij.

In Het Laatste Nieuws trokken de redders aan de alarmbel. Momenteel krijgen ze een provinciale subsidie van 250.000 euro, maar die zou in het najaar worden herbekeken. De IKWV kreeg naar eigen zeggen de raad om bij de Vlaamse overheid aan te dringen “dat zij hun verantwoordelijkheid nemen”. Vanuit Vlaanderen krijgen de redders momenteel 120.000 euro subsidie.

De provincie West-Vlaanderen laat de IKWV naar eigen zeggen niet in de steek, “zolang Vlaanderen haar verantwoordelijkheid niet neemt”. “Zo heeft de provincie voor volgend jaar voor de IKWV wel degelijk opnieuw 250.000 euro voorzien in de budgetnota. De nota dient wel nog goedgekeurd te worden bij de budgetbesprekingen door de provincieraad”, reageert de provincie.

bron: Belga