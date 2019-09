Overname Corelio Printing – “Dit komt hard aan”

De 90 personeelsleden van Rothoma, het voormalige Corelio Printing, reageren aangeslagen op het vermoedelijke afspringen van de overname. “Dit komt bij de werknemers hard aan”, melden vakbonden ACV, BBTK en ACLVB in een mededeling. De werknemers rekenen erop dat de directie hun prestaties sinds de overname betaalt. De drukpers ligt bij het voormalige Corelio Printing stil na geruchten dat de overname was afgesprongen. De curator, die het bedrijf op 27 augustus liet overnemen door de familie Bongaerts, die in Paal-Beringen ook Moderna Printing in handen heeft, stelde Bongaerts donderdag in gebreke. Hij zou het bedrag van 1 miljoen euro niet betaald hebben en zijn contractuele verplichtingen niet nakomen.

De vakbonden stellen dat Bongaerts ondertussen heeft afgezien van de overname. “Wij hebben Eric Bongaerts gecontacteerd en hij heeft het nieuws telefonisch bevestigd. Met de mededeling dat hij op vrijdagochtend in het bijzijn van zijn advocaten een mededeling zou doen aan het personeel dat de persen op vrijdagavond moeten worden stilgelegd.”

Dat bericht komt bij de 90 personeelsleden die de doorstart mochten maken, hard aan. “Ze hadden de voorbije weken heel hard hun best hadden gedaan om van de overname in onzekere omstandigheden toch het beste te maken”, klinkt het.

Het aanwezige personeel “heeft vastgesteld dat het geen zin heeft om de productie verder te zetten”, melden de bonden nog. De avondploeg gaat donderdag niet aan het werk bij Rothoma.

bron: Belga