Orkaan Dorian wint aan kracht terwijl hij naar Noord- en Zuid-Carolina trekt

De orkaan Dorian heeft vandaag aan kracht gewonnen terwijl hij in de richting van de Amerikaanse staten Noord- en Zuid-Carolina wervelde, waar kustbewoners gewaarschuwd werden voor mogelijk verwoestend stormvloed met overstromingen. Dorian zwakte af terwijl hij langs de kust van Florida scheerde, nadat hij als een orkaan van categorie 5 catastrofale schade had aangericht op de Bahama’s. Minstens twintig mensen kwamen om het leven toen de storm gedurende 48 uur lelijk tekeerging op de eilandengroep, met zware overstromingen als resultaat en hele wijken die weggeblazen werden. Inwoners kwamen vast te zitten omdat het water te hoog stond.

Het nationale orkaancentrum (National Hurricane Centre) in Miami meldde vandaag dat Dorian windsnelheden tot 185 kilometer per uur haalde. Het waarschuwde de inwoners van lager gelegen gebieden in de staten Georgia, South-Carolina, North-Carolina en Virginia voor “levensbedreigende overstromingen”.







Weersvoorspellers zeiden dat Dorian later vandaag langs of over de kust van North Carolina zou trekken. Tegen zaterdagochtend zou hij als een veel zwakkere storm bij de regio New England hangen voordat hij boven de Atlantische Oceaan zou wegebben.

bron: Belga