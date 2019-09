Oekraïne laat verdachte van neerhalen vlucht MH17 vrij

In Oekraïne is vanochtend Vladimir Tsemach vrijgelaten. Dat melden plaatselijke media. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines boven Oost-Oekraïne in juli 2014. Vlak nadat het nieuws over zijn vrijlating bekend was geraakt, kondigde de Russische president Vladimir Poetin aan dat er een “grote” gevangenenruil tussen Rusland en Oekraïne op touw staat. Vlucht MH17 was vijf jaar geleden van Amsterdam op weg naar Kuala Lumpur toen hij boven het oosten van Oekraïne door een raket werd neergehaald. In het gebied woedde toen, en woedt nog steeds, een conflict waarin ook Rusland betrokken partij is. Bij de ramp kwamen alle 298 inzittenden van het vliegtuig om het leven, 196 van hen kwamen uit Nederland.

Volgens Nederlandse media werd Vladimir Tsemach in juni door de Oekraïense geheime dienst ontvoerd uit rebellengebied en vervolgens gevangengezet. Hij zou ten tijde van het neerhalen van MH17 actief geweest zijn bij de luchtverdediging die de pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne hadden opgezet.







De Nederlandse topman van het internationale Joint Investigation Team (JIT), dat het neerhalen van MH17 onderzoekt, drukte de Oekraïense justitie vorige week nog op het hart dat het “van het hoogste belang” is dat Tsemach beschikbaar blijft voor het onderzoeksteam. Volgens de Nederlandse openbare omroep NOS zouden de Russen Tsemach, die de Oekraïense nationaliteit heeft, in het kader van de op stapel staande gevangenenruil met Oekraïne naar Rusland willen halen.

Bron: Belga