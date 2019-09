Nieuwe Italiaanse regering legt eed af

De nieuwe Italiaanse regering is vandaag ingezworen. Premier Giuseppe Conte en zijn 21 ministers legden de eed af bij president Sergio Mattarella in het Quirinaalpaleis in Rome. De regering is een coalitie van de centrumlinkse PD (Partito Democratico) en de Vijfsterrenbeweging (M5S), aangevuld met de kleine linkse partij LeU (Liberi e Uguali). Daardoor heeft het nieuwe kabinet een eerder linkse stempel. De regering lijkt ook vastberaden om de Europese Unie opnieuw de hand te reiken. Roberto Gualtieri van de PD is immers benoemd tot de nieuwe minister van Economie. Als voorzitter van de commissie Economische en Monetaire Zaken van het Europees Parlement laat hij zich sinds 2014 kennen als een doorgewinterd econoom en te duchten jurist.

De gemiddelde leeftijd van de ministers is 37, nooit was die zo laag in een Italiaanse regering. In het kabinet zijn er zeven vrouwen, tien leden van de Vijfsterrenbeweging, negen van de PD, één vertegenwoordiger van de LeU en één technocraat. Die laatste is de migratie-experte Luciana Lamorgese, die minister van Binnenlandse Zaken wordt.







De nieuwe regering, die nog het vertrouwen moet krijgen van beide kamers in het Italiaanse parlement, ging donderdag meteen aan het werk. Eén van haar eerste beslissingen wordt wellicht de benoeming van ex-premier Paolo Gentiloni (PD) tot Italiaans vertegenwoordiger in de Europese Commissie. Gentiloni is uitgesproken pro-Europees.

De leider van de extreemrechtse Lega, Matteo Salvini, bracht de coalitie van M5S en zijn partij op 8 augustus ten val. Ze liep onder meer stuk op een conflict over de aanleg van een hogesnelheidsverbinding tussen Turijn en Lyon. Salvini drong op nieuwe verkiezingen aan, want de Lega leidde in de peilingen. De Vijfsterrenbeweging had de parlementsverkiezingen van 2018 echter met voorsprong gewonnen en sloot met de PD een nieuw meerderheidsakkoord.

Salvini, in de vorige regering vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, belandt zo op de oppositiebanken. Zijn Lega en de Broeders van Italië (Fratelli d’Italia), een andere extreemrechtse partij, plannen straatprotesten tegen de nieuwe regering.

Bron: Belga