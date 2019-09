LVSV schrapt debat met Dries Van Langenhove

Het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) schrapt een debat met Dries Van Langenhove bij de opening van het academiejaar in Gent. Dat was eerder verplaatst na een toegangsverbod door UGent-rector Rik Van de Walle. Het LVSV boekte de Kapittelzaal van de Sint-Pietersabdij, maar de politie gaf volgens de organisator een negatief veiligheidsadvies voor het evenement. Het LVSV mocht aanvankelijk de zaal reserveren van bij Historische Huizen Gent, dat huist onder het departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd van de stad Gent. De politie bracht de dienst op de hoogte van de problematische veiligheidsanalyse. Er zou een verhoogd risico op geweld en vandalisme zijn. De reservering is uiteindelijk geschrapt.

De liberale studentenvereniging vindt het een spijtige zaak, maar aanvaardt de argumentatie en legt zich neer bij de beslissing. Mogelijk gaat het debat alsnog door in een zaal van de universiteit, zonder Van Langenhove maar met een andere politicus van Vlaams Belang.

bron: Belga