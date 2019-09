Leroy verlaat Proximus – “Altijd gedacht dat internationale ervaring op een dag mijn pad zou kruisen”

Ik heb altijd gedacht dat een internationale ervaring op een dag mijn pad zou kruisen. Dat zegt CEO van Proximus Dominique Leroy in een filmpje aan haar personeel, dat door verschillende media donderdagavond werd verspreid nadat bekendraakte dat Leroy in december de overstap maakt naar het Nederlandse telecombedrijf KPN. Ze zegt Proximus te verlaten met een gevoel dat ze samen met haar personeel veel heeft bereikt. “Hoewel ik erg aan Proximus gehecht ben, heb ik beslist om mijn mandaat als CEO niet te verlengen”, zegt Leroy. “Dit was een moeilijke beslissing, maar naar rijp beraad heb ik beslist om van start te gaan bij een andere onderneming, het Nederlandse bedrijf KPN dat me aangeboden heeft om tegen eind dit jaar hun nieuwe CEO te worden.” De nieuwe job is een interessante functie, in een sector die Leroy “uiteraard goed kent”.

De CEO stelt dat ze om persoonlijke en familiale reden een hele loopbaan in België heeft uitgebouwd, maar dat ze verwacht had dat op een dag een internationale ervaring haar pad zou kruisen.

Leroy noemt Proximus in de boodschap “een geweldig bedrijf met een mooie toekomst, dat zich steeds beter weet aan te passen aan een veranderende wereld”. Ze somt ook enkele mijlpalen op uit haar zes jaar als CEO, zoals de naamsverandering van Belgacom naar Proximus, een terugkeer van opeenvolgende jaren van groei en het delen van het netwerk met Orange om 5G sneller te kunnen uitrollen.

Zoals eerder al in een persbericht werd aangekondigd, bevestigt Leroy dat het haar ambitie is om de onderhandelingen met de sociale partners over het herstructureringsplan dat in januari werd gelanceerd, voor haar vertrek af te sluiten. Daarnaast blijft ze aan de zijde van het personeel staan tot in december, “om de resultaten van 2019 af te leveren, het budget van volgend jaar voor te bereiden en diverse andere projecten af te werken”.

