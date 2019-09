Extinction Rebellion eist bekladding van Braziliaanse ambassade op

De klimaatactiegroep Extinction Rebellion heeft vanavond bekendgemaakt dat zij de Braziliaanse ambassade op de Louizalaan in Brussel heeft beklad met verf. De actievoerder deden dat in de nacht van woensdag op donderdag om hun onvrede te uiten over het beleid van Braziliaans president Jair Bolsonaro. Extinction Rebbelion acht hem verantwoordelijk voor de bosbranden in het Amazonewoud. Op de gevel van de ambassade viel “Bolsonaro = ecocide” te lezen en stond het opschrift “Amazon” te lezen met een hartje ervoor getekend. Er werden ook bloederige handafdrukken met rode verf op de gevel gezet.

“Jair Bolsonaro pleegt ecocide en brengt de toekomst van de aarde in gevaar. De schade die zijn bewind het Amazonewoud en haar inwoners op korte tijd heeft toegebracht, is van ongeziene omvang. Ook de impact op het mondiale klimaat en de soortenrijkdom is enorm”, stelt Extinction Rebellion in een persbericht.







Voor de klimaatactiegroep ligt het rechts-populistisch en neoliberale bewind van Bolsonaro aan de basis van de vele brandhaarden in het Amazonegebied. “Zijn bewind stimuleert het aansteken van branden door boeren en grootgrondbezitters, om meer grond vrij te maken voor teelten als soja en dadelpalm. Milieuactivisten en anderen die opkomen voor de rechten van inheemse gemeenschappen worden monddood gemaakt en zelfs vermoord”, aldus Extinction Rebellion.

Ze eisen dat alles in het werk wordt gesteld om de branden te blussen, de illegale toe-eigening en verwoesting van het regenwoud streng bestraft wordt en er programma’s voor natuurherstel opgezet worden.

bron: Belga