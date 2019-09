EK squash – Nele Gilis bereikt halve finales, Tinne Gilis strandt in kwartfinales

Topreekshoofd Nele Gilis (PSA-18) heeft zich donderdagavond in het Roemeense Boekarest geplaatst voor de halve finales van het EK squash. Haar jongere zus Tine (PSA-27) slaagde er niet in zich bij de laatste vier te knokken. In de kwartfinales nam Nele Gilis in drie sets de maat van de Spaanse Cristina Gomez (PSA-77). De setstanden waren 11-7, 11-2 en 11-6. Ook in de tweede ronde kende het topreekshoofd geen moeite met de Duitse Saskia Beinhard. Voor een plaats in de finale neemt de oudste van de zusjes Gilis het vrijdag op tegen de Française Melissa Alves (PSA-45). De 23-jarige Kempense gaat in Boekarest op zoek naar haar eerste Europese squashtitel, na twee bronzen en een zilveren medaille.

Vooraf werd getipt op een volledig Belgische finale, maar Tinne Gilis ging verrassend onderuit in de kwartfinales. In een felbevochten vijfsetter moest ze nipt de duimen leggen voor de Française Enora Villard (PSA-56), die het haalde met 5-11, 11-8, 5-11, 13-11 en 11-7. Tinne Gilis had als tweede reekshoofd nochtans geen set weggegeven tegen de Roemeense Nikole Szabo en de Bulgaarse Selena Georgieva in de openingsrondes. Onze landgenote, die in 2016 nog brons veroverde op het EK, speelt nu plaatsingswedstrijden voor de plekken 5 tot 8. Haar volgende opponente is de Tsjechische Anna Serme (PSA-66).

bron: Belga