Dodentol van explosie in Indiase vuurwerkfabriek loopt op

De brand en de daaropvolgende ontploffing in een vuurwerkfabriek in het noorden van India, die zich gisterenavond voordeden, hebben al aan zeker 23 mensen het leven gekost. De lokale politie heeft die nieuwe dodentol vandaag bekendgemaakt. Ze kondigt ook een grootschalig onderzoek naar de tragedie aan. De meeste doden waren werknemers van de fabriek. Ook de directeur verloor het leven, net als enkele toevallige voorbijgangers. Zeventien mensen liggen gewond in het ziekenhuis, van wie er vier ernstig aan toe zijn.

Het politieonderzoek spitst zich toe op de vraag of het management van de fabriek schuldig verzuim ten laste moet worden gelegd. Illegale vuurwerkfabrieken die zonder vergunning werken en de veiligheidsvoorschriften niet naleven, zijn relatief talrijk in India. Het komt dan ook regelmatig voor dat zich in zulke fabrieken explosies voordoen.







Bron: Belga