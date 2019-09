Briek Schotte geëerd met officiële munt

In Waregem heeft de Koninklijke Munt vandaag de nieuwe zilveren Briek Schotte-munt voorgesteld. Dat gebeurde tijdens een officiële ceremonie in het stadhuis van Waregem waar de wielrenner zijn eigen Briek Schotte-zaal kreeg. De munt wordt ter ere van de 100ste geboortedag van de wielrenner uitgegeven. Het eerste geslagen exemplaar van de munt werd vandaag overhandigd aan Johan Schotte, de zoon van Flandrien Briek Schotte. “Mijn vader is voor mij een continue bron van inspiratie bij dingen die ik doe in mijn leven. Ik ben enorm trots op hem. Het is een eer dat de Koninklijke Munt deze munt wou uitgeven”, klonk het bij zoon Johan Schotte.

De Kanegemnaar Briek Schotte werd geboren in 1919 en bouwde een succesvolle wielercarrière op en bekwam door zijn vele overwinningen de bijnaam ‘ijzeren Briek’. Hij werd ook ereburger van Waregem.







Ter ere van Briek’s 100ste geboortedag werd de munt in een oplage van 3.0000 stukken geslagen. De munt is bovendien een geldig betaalmiddel, al komt ze niet werkelijk in circulatie. Het stuk is 10 euro waard en kost zo’n 55 euro. Liefhebbers kunnen het collector’s item bestellen op www.herdenkingsmunten.be.

bron: Belga