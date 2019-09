Een rat heeft een fastfoodketen in de Amerikaanse staat Texas helemaal op z’n kop gezet. Vol walging keken klanten toe hoe het knaagdier probeerde te ontsnappen. Op het moment dat een personeelslid het ratje wou vangen, sprong het kamikaze-gewijs in een hete frietketel. “Die is gefrituurd”, klinkt het in de video. De klanten kregen hun etentje terugbetaald.