Je kan nu ook tweedehands make-up kopen

Winkels en webshops die tweedehands kledij verkopen, schieten als paddenstoelen uit de grond. Het is goedkoper, beter voor het milieu en origineler dan winkelen bij een ‘normale’ kledingketen. Maar dankzij het succes van vintage kleding verkopen nu ook steeds meer webshops tweedehands make-up. Vies, of ecologisch verantwoord?

Hoewel we zelf grote aanhangers zijn van tweedehands kleding, moeten we toegeven dat die vintage stukken vaak met een geurtje komen. Niks aan de hand, want je kan je ‘nieuwe’ jurkje of pull gewoon in de wasmachine doen en even later ruikt je tweedehands aanwinst weer als nieuw. Maar hoe zit het met make-up?

Lippenstift van een ander







Lippenstift, mascara, foundation… Make-up is heel persoonlijk, niet alleen wat betreft kleuren, maar ook als het aankomt op het gebruik. De producten komen rechtstreeks in contact met je huid (en speeksel, en microben) en eerlijk gezegd staan wij er niet voor te springen om onze mascara uit te wisselen met iemand anders. De kans op een oogontsteking is nu eenmaal te groot. Toch verkoopt onder andere de webshop Glambot tweedehands make-up. Je vindt er alles, van lippotlood over mascara tot zelfs huidverzorging.

Concreet kan je als make-up gebruiker je oude producten naar hen opsturen. De make-up mag weliswaar niet vervallen zijn, maar wel gebruikt. Het bedrijf ontsmet vervolgens je afdankertjes en verkoopt die aan een zacht prijsje. De ontsmettingsmethode varieert van alcohol tot hitte en het ‘wegsnijden’ van gebruikt product. Glambot garandeert klanten dat alles helemaal hygiënisch verloopt en het concept slaat aan. Ook in Japan verkopen webshops als Mercari gebruikte make-up die eerst grondig ontsmet werd. Zelf zouden we toch sneller kiezen voor een vintage blush dan voor mascara, maar wellicht wordt tweedehands make-up in de nabije toekomst wel net zo normaal als tweedehands kleding.