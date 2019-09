Brugge in top drie van vriendelijkste steden ter wereld

Als je op vakantie bent, is er niets vervelender dan afgesnauwd worden door de plaatselijke bevolking. Een vriendelijke aanpak kan daarentegen wonderen doen voor je algehele ervaring. Reiswebsite Big 7 Travel besloot daarom onderzoek te doen naar de vriendelijkste steden ter wereld. En ons landje schittert in de top drie.

Wil je binnenkort nog eens op vakantie, maar weet je niet naar waar? Dan kan je misschien een beslissing maken op basis van de vriendelijkheid van de lokale bevolking. Uiteraard zijn er nog andere elementen die meespelen, maar het is in ieder geval leuk om zeker te weten dat je niet nukkig onthaald zal worden.

Sprookje







Op de eerste plaats schittert het Canadese Vancouver. De inwoners zijn er ‘extreem vriendelijk’ en de internationale gemeenschap verwelkomt nieuwkomers met een glimlach. Bovendien voelen toeristen zich veilig in de stad en zit je toch in de problemen, dan helpt de lokale bevolking je graag uit de nood. De tweede plaats wordt ingepalmd door Kuala Lumpur in Maleisië. Volgens Big 7 Travel is de Maleisische bevolking van nature vriendelijk en hangt er een ontspannen sfeer, waardoor vrienden maken nog nooit zo makkelijk was. En op drie staat ten slotte Brugge. De reiswebsite omschrijft de stad als een sprookje en de inwoners maken de ervaring nog bijzonderder. Heb je dus nood aan een portie vriendelijkheid, dan hoef je het niet per se ver te gaan zoeken.