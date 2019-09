Belgische schoen is dé trend in modeland

Schoenen komen tegenwoordig in alle mogelijke vormen en maten. Het is daarom steeds moeilijker om nog op te vallen binnen de modewereld. Toch is de Belg Glenn Martens erin geslaagd om de aandacht te trekken met zijn ‘Big Toe Shoe’ die hij ontwierp voor het label Y/Project.

Hakken zijn terug van weggeweest. Lange tijd waren sneakers de favoriet van elk zichzelf respecterend modemeisje, maar onze comfortabele dagen zijn geteld. Wil je helemaal mee zijn met de laatste trends, dan moet je je voeten hullen in hooggehakt schoeisel. En als het even kan in een ontwerp van Glenn Martens.

Tenen komen piepen







De term ‘Big Toe Shoe’ is niet zomaar lukraak gekozen. De schoenen van de Belg worden namelijk gekenmerkt door een peeptoe waaruit alleen je grote teen komt piepen. In zekere zin is het een knipoog naar het welbekende Tibi-model van Martin Margiela, waarbij de tenen gescheiden zijn, die dit jaar dertig kaarsjes uitblazen. Het model van Martens kost een slordige 900 euro en is op dit moment uitverkocht, hoewel niet iedereen erover te spreken is. De New York Post noemde de ‘Big Toe Shoe’ bijvoorbeeld “afschuwelijk”. Het merk Y/Project staat overigens bekend om z’n opmerkelijke ontwerpen. Eerder dit jaar lanceerde het label bijvoorbeeld een jeansshortje dat meer weg had van een onderbroek in jeans.