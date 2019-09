Avontuurlijke fietsroute verbindt Schotland met Engeland

Heb je altijd al eens een bezoekje willen brengen aan Engeland en Schotland? En beschik je over de nodige zin voor avontuur? Dan is de nieuwe Great North Trail wellicht wat voor jou. De fietsroute biedt maar liefst 1327.71 kilometer rijgenot en is een uitdaging voor jezelf én je stalen ros.

Groot-Brittannië staat bekend om haar natuurpracht. Zeker Schotland weet heel wat toeristen te verleiden met prachtige landschappen en vergezichten. Natuurlijk kan je de streek gewoon met de auto doorkruisen, maar vanaf nu behoort ook een fietstocht tot de mogelijkheden.

Nationale parken







De Great North Trail is geen fietsroute voor beginnende sporters. Niet alleen de lengte van het parcours vergt ervaring, maar ook de staat waarin de wegen zich bevinden is niet geschikt voor amateurs. Niet minder dan 98% van de route bestaat uit onverharde paden en een goed uitgeruste mountain bike is dan ook een must. Je trotseert onder andere oude Romeinse wegen, diepe dalen en afbrokkelende ruïnes. Bovendien loopt een deel van de route door nationale parken en zie je op die manier landschappen die je anders nooit zou aanschouwen. De fietsroute is verdeeld in acht delen, die elk 1 tot 5 dagen in beslag nemen. Op de site van Cycle UK vind je de gedetailleerde routebeschrijving, inclusief handige adresjes zoals hotels en fietsenmakers op de Great North Trail.