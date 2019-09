Weerbericht – Lichte regen vanaf de kust

Woensdagmorgen wordt het snel bewolkt in het westen van het land. Elders is het nog vrij zonnig maar stilaan neemt de bewolking toe vanuit het westen. In de late voormiddag kan de eerste lichte regen de kust bereiken en trekt geleidelijk landinwaarts. In de namiddag verschijnen er dan weer opklaringen in het westen van het land, maar de kans op een bui blijft aanwezig. De maxima liggen tussen 19 en 24 graden. Dat meldt het KMI. Woensdagavond trekt de lichte regen in het oosten weg richting Duitsland en Luxemburg. Vannacht wordt het overal licht tot gedeeltelijk bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Aan de kust en in het noordwesten zijn er enkele buien mogelijk op het einde van de nacht. De minima liggen tussen 7 en 13 graden. In het binnenland staat er een matige westenwind. Aan de kust is de wind vrij krachtig en ruimt van west naar noordwest.

Donderdag wordt een wisselvallige dag met een paar buien vanaf het noordwesten. Het is wisselend tot tijdelijk zwaarbewolkt. De wind ruimt naar het noordwesten en het wordt fris voor de tijd van het jaar met maxima van 12 tot 17 graden.

Vrijdag begint droog met zonnige perioden. In de loop van de dag neemt de bewolking toe vanuit het westen en in de namiddag of avond verwachten we regen of buien vanaf de kust. De maxima schommelen tussen 15 en 20 graden.

zaterdag sleept de neerslagzone, die ’s nachts ons land bereikte, nog over het zuiden van het land. Elders vallen er enkele buien. Plaatselijk is er kans op een donderslag. De maxima liggen tussen 13 en 19 graden.

Zondag krijgen we wisselend tot soms zwaarbewolkt weer. Soms kunnen er enkele buien vallen. Mogelijk zijn de buien intenser en talrijker in het oosten van het land. Daar is ook een donderslag niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 13 en 18 graden.

Maandag lijkt de bewolking opnieuw toe te nemen vanaf het westen. Het KMI verwacht weinig of geen neerslag. De maxima liggen tussen 15 en 19 graden. Dinsdag lijkt wisselend bewolkt te worden met kans op enkele buien, met maxima tussen 14 en 19 graden.

bron: Belga