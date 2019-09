Tommelein “heeft ambitie” om voorzitter van Open Vld te worden

De Oostendse burgemeester Bart Tommelein denkt luidop na over het voorzitterschap van Open Vld. “Ik heb daar wel ambitie voor”, verklaarde Tommelein gisteren in ‘Gert Late Night’, schrijft Het Laatste Nieuws vandaag. Hij gelooft ook dat hij “een goede kans maakt”, mocht hij zich effectief kandidaat stellen. Het was al langer duidelijk dat Tommelein ambitie koestert om Gwendolyn Rutten op te volgen als partijvoorzitter. De verkiezingen bij de Vlaamse liberalen staan normaal gezien begin volgend jaar geprogrammeerd. Het is nog niet duidelijk wat de plannen van Rutten zelf zijn.

Ondertussen heeft ook voormalig Vlaams parlementslid Francesco Vanderjeugd zichzelf geout als kandidaat-voorzitter, wat hem alleszins geen applaus opleverde van Tommelein. De burgemeester van Oostende kan volgens Het Laatste Nieuws rekenen op steun van liberale toppers als Patrick Dewael en Bart Somers. Vincent Van Quickenborne schoof Kamerlid Egbert Lachaert naar voren als kandidaat.







bron: Belga