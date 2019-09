Johnson staat opnieuw voor cruciale dag in parlement

De Britse premier Boris Johnson heeft een moeilijke avond achter de rug in het parlement, en moet vandaag opnieuw vol aan de bak. Vanaf 16 uur onze tijd beginnen de parlementsleden aan het debat over de wetsvoorstel van de oppositie dat een ‘no deal’ brexit moet tegenhouden. Dat voorstel maakt een goede kans, maar wat daarna gebeurt, is koffiedik kijken. Opdoffer van formaat voor de Britse premier Boris Johnson gisteravond in het Britse parlement. Zijn eerste test in het Lagerhuis werd een grote nederlaag voor zijn regering én de Conservatieve partij. Niet alleen verloor de regering de controle over de parlementaire agenda, waardoor dat Lagerhuis vandaag een wetsvoorstel kan stemmen om een ‘no deal’ brexit tegen te houden, de partij verloor en cours de route ook maar liefst 21 parlementsleden. Die ‘rebellerende’ Tories hielpen de oppositie gisteravond aan een meerderheid, en werden prompt uit de partij geschorst. Het gaat onder meer om de kleinzoon van oud-premier Winston Churchill, Nicholas Soames. Parlementslid Philip Lee liep eerder op de dag in volle zitting over naar de Liberal Democrats.

Johnson moet straks opnieuw vol aan de bak. Om 13 uur onze tijd begint hij aan zijn eerste vragenuurtje als premier, waarna minister van Financiën Sajid Javid de parlementsleden bijpraat over de staat van de begroting. Vanaf 16 uur begint het echte werk: het debat over het wetsvoorstel van Labour-parlementslid Hilary Benn dat een brexit zonder echtscheidingsakkoord met de EU moet tegenhouden, begint dan. Labour legt dan meteen ook een motie neer om ervoor te zorgen dat het voorstel in geval van goedkeuring in het Lagerhuis nog voor vrijdag 18 uur ook in het Hogerhuis wordt behandeld. Volgende week wordt het parlement immers geschorst.







Rond 18 uur vanavond volgt een eerste stemming over de tekst, waarna de parlementsleden amendementen kunnen indienen. Daarover kan nog tot 20 uur gedebatteerd worden, waarna de parlementsleden opnieuw stemmen. Dat kan in verschillende rondes gebeuren, die elk een kwartier in beslag nemen.

Verwacht wordt dat de oppositie haar slag thuishaalt. Maar wat daarna gebeurt is niet helemaal duidelijk. Premier Johnson kondigde gisteravond aan dat hij het parlement meteen zou vragen om zichzelf te ontbinden, zodat hij vervroegde verkiezingen kan uitschrijven. Wellicht wordt ook daarover vanavond nog gedebatteerd. Om verkiezingen uit te roepen heeft Johnson evenwel een tweederdemeerderheid nodig, een aantal waar hij zonder steun van de oppositie niet aan komt. Maar Labour en de Liberal Democrats hebben al laten weten niet in te stemmen met vervroegde verkiezingen voor het wetsvoorstel dat een no deal tegenhoudt, de hele parlementaire weg heeft afgelegd.

Het wetsvoorstel van Benn verplicht Boris Johnson om Brussel opnieuw om uitstel van de brexit te vragen als het parlement tegen 19 oktober niet expliciet heeft ingestemd met een ‘no deal’ en als Johnson er op de Europese top van 17 en 18 oktober niet in slaagt een nieuw echtscheidingsakkoord uit de brand te slepen. De initiatiefnemers hebben het in het voorstel over een uitstel tot 31 januari 2020.

Johnson heeft zijn hele politieke overleven verbonden aan een brexit op 31 oktober, liefst met een akkoord maar zonder als dat moet. Hij verklaarde eerder al dat hij de EU onder geen beding nog eens om uitstel wil vragen.

Bron: Belga