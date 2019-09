Iraanse president vordert einde van alle beperkingen rond nucleair programma

De Iraanse president Hassan Rohani heeft woensdag het einde geëist van alle beperkingen rond ontwikkeling en onderzoek binnen het Iraanse nucleaire programma. Die aankondiging is geen verrassing, aangezien de president eerder op de dag al liet weten dat Iran “vandaag of morgen” een nieuwe inperking zou aankondigen van de nucleaire engagementen die het land was aangegaan voor het nucleaire akkoord van 2015.

“Het Iraanse kernenergieagentschap krijgt het bevel om alle nodige maatregelen te nemen rond het onderzoek en de ontwikkeling, en om alle engagementen die daarrond van kracht zijn, op te schorten”, aldus Rohani op de staatstelevisie.

De derde fase van de terugtrekking van het akkoord wordt vrijdag van kracht. Rohani verklaarde wel dat de landen die het akkoord ondertekenden nog twee maanden de tijd hebben om de voorwaarden van het akkoord alsnog te implementeren. Indien dat zou gebeuren, zou Iran van koers veranderen en opnieuw zijn engagementen opnemen.

Rohani gaf niet meer details over welke stappen het nucleair agentschap vanaf vrijdag zou nemen. Eerder was er al sprake om centrifuges te gebruiken die uranium kunnen verrijken tot 20 procent, terwijl de in het akkoord opgenomen bovengrens slechts 3,67 procent bedraagt. Om nucleaire bommen te bouwen, is een percentage van 90 procent nodig, al zou het niet te veel tijd kosten om van 20 naar 90 procent te gaan.

Volgens Rohani zijn de diplomatieke inspanningen die Frankrijk heeft gedaan om het akkoord te redden, onvoldoende geweest. Daarom zouden “details over de derde fase” van de Iraanse nucleaire strategie snel bekendgemaakt worden, zei hij woensdag.

De VS stapten in 2018 uit het nucleaire akkoord, en voerden opnieuw sancties in tegen Iran. De Europese ondertekenaars van het akkoord, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, hopen dat Iran alsnog zijn engagementen uit het akkoord zou naleven.

Bron: Belga