Explosie Wilrijk – Laatste vermiste persoon na de explosie dood teruggevonden

In Wilrijk is na de explosie van dinsdag de laatste vermiste persoon teruggevonden. Het lichaam werd in de nacht van dinsdag op woensdag rond 2.30 uur aangetroffen. Dat bevestigt de Antwerpse brandweer woensdagochtend. Het gaat om een vrouw van 87 jaar. De zware explosie aan Ridderveld in de wijk Valaar heeft dus alsnog een dodelijk slachtoffer geëist. De vrouw in kwestie was de enige bewoner van de drie vernielde woningen die de politie nog niet had kunnen bereiken en die nog niet door de brandweer vanonder het puin was gehaald. Eerder lukte dat laatste wel – levend – met drie andere slachtoffers. Eén van hen mocht het ziekenhuis zelfs al verlaten.

Het gerechtelijk labo kwam in de loop van de nacht nog ter plaatse om onderzoek te voeren. Eerder kwam ook een onderzoeksrechter van het parket al langs. Er is ook een deskundige aangesteld. Het parket voert een onderzoek naar “vernieling door ontploffing”, maar over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend.

In totaal raakten drie woningen volledig vernield en liepen nog drie andere panden zware schade op. Bij heel wat woningen in de omgeving is er bovendien schade aan ramen, deuren en/of daken. De meeste bewoners daarvan konden dinsdagavond wel al naar huis onder begeleiding van politie en brandweer, die hen hielpen om eventuele gevaarlijke situaties met bijvoorbeeld glasscherven te verhelpen.

bron: Belga