Ex-Syriëstrijder Jejoen Bontinck vervolgd voor bedreigen van journalist

Het openbaar ministerie heeft drie maanden cel en 400 euro boete gevorderd voor ex-Syriëstrijder Jejoen Bontinck (24). Hij wordt vervolgd voor het bedreigen van een journalist van Het Laatste Nieuws en zijn dochter. Volgens Bontinck, die strak in het pak voor de rechtbank verscheen, was het allemaal niet zo bedoeld. De journalist had op 29 juni 2018 een voicemailbericht ontvangen met de boodschap: “Als ge wilt dat er niets met uw dochter gebeurt. Ver weg van mij blijven, ver weg die brommer zetten”.

“Mijn cliënt is als journalist wel wat gewend, maar toen zijn dochter bedreigd werd, was hij toch wel ongerust. Hij had ook geen idee uit welke hoek het kwam”, stelde advocate Tanja Smit. Het telefonie-onderzoek leidde naar de ex-vriendin van Jejoen Bontinck. Zij erkende dat hij geregeld haar telefoon gebruikte.







Bontinck werd verhoord en bekende. Hij verklaarde dat de journalist veel artikels over hem en zijn vader had geschreven, die niet bepaald positief waren. Hij ondervond daardoor problemen bij het vinden van werk en het openen van een bankrekening.

De twintiger had de journalist ook verschillende keren met zijn deelscooter in zijn straat gezien en had het gevoel alsof hij in de gaten werd gehouden. Toen hij hem op 29 juni 2018 opnieuw opmerkte, ditmaal met zijn dochter, was het hem te veel geworden en had hij hem gebeld.

“Hij heeft zijn frustraties ongelukkig verwoord. Na het Sharia4Belgium-proces wilde mijn cliënt een nieuwe start maken, maar dat is bijzonder moeilijk door alles wat er over hem verschenen is in de media. Hij probeerde zelfs tevergeefs zijn naam te veranderen. Hij had nooit de intentie om die journalist iets aan te doen, laat staan zijn dochter. Ik vraag dan ook de vrijspraak”, pleitte advocaat Xavier Potvin.

Bontinck las vervolgens zelf een verklaring voor waarin hij nog eens van leer trok tegen alle leugenachtige en walgelijke artikels die over hem verschenen waren en waardoor hij nog altijd bedreigd wordt. “Ik denk dat de beklaagde eens in eigen boezem moet kijken”, stelde meester Tanja Smit. Zij vroeg voor de journalist 500 euro schadevergoeding.

Vonnis op 2 oktober.

bron: Belga