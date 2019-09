Drone registreren kan voortaan online

Wie zijn drone moet registreren, moet daarvoor niet langer een hele papierwinkel doorlopen. De federale overheidsdienst Mobiliteit heeft woensdag zijn luchtvaartportaal gelanceerd waarmee je de hele procedure digitaal kan uitvoeren, ook voor andere vliegende tuigen. De digitalisering levert tijdwinst op voor zowel de gebruiker als de overheidsmedewerker, luidt het. Een luchtvaarttuig registreren was tot nu toe een hele opgave. Voor een drone bijvoorbeeld, moest je documenten afprinten, invullen, weer inscannen en mailen. En vaak werden ze op de overheidsdienst opnieuw afgeprint, waarna de gegevens manueel weer werden ingevoerd in de computer.

Met het luchtvaartportaal hoopt de overheidsdienst komaf te maken met die papierwinkel. Alle vliegende tuigen – behalve drones onder meer ook (zweef)vliegtuigen, helikopters, ULM’s en luchtballonnen – kunnen voortaan online geregistreerd worden. Ook wijzigingen aan registraties, schrappingen, betalingen enzovoort kunnen online gebeuren.

“Het luchtvaartportaal moet een onestoploket worden waar luchtvaartmaatschappijen, bedrijven en ook gebruikers van grote drones hun vloot vliegende tuigen kunnen beheren”, luidt het bij de FOD Mobiliteit. “Daardoor kan een procedure die vroeger minstens een week in beslag nam, nu meestal in enkele uren worden afgerond.”

De digitalisering houdt ook een vereenvoudiging in. “We stelden vast dat op onze website op een bepaald moment bijna 200 verschillende mailadressen stonden, waarvan de helft niet eens meer werkte. Elke dienst had ook zijn eigen procedures en formulieren”, klinkt het. Met het “Aviation Portal” wordt alles een pak gestroomlijnder. En dat is ook goed nieuws voor de medewerkers. Omdat zij met minder zijn dan vroeger – gepensioneerden worden niet altijd vervangen -, was het nodig om efficiënter te kunnen werken.

De FOD Mobiliteit geeft toe dat digitalisering lange tijd niet echt een prioriteit was voor wat betreft de luchtvaart, een sector die tot enkele jaren geleden een eerder beperkt aantal vooral professionele spelers kende. Maar de opkomst van drones (die vanaf 1 kilogram geregistreerd moeten worden) veranderde het speelveld. Plots kwam de overheidsdienst met een veel breder publiek in contact.

Ondertussen zijn al 2.715 van de zowat 6.200 in België ingeschreven luchtvaarttuigen drones, of bijna 45 procent, aldus Emmanuelle Vandamme, de voorzitster van de FOD. Er werd ook al een droneplatform gelanceerd.

Het is de bedoeling ook voor andere bevoegdheden van de overheidsdienst, zoals scheepvaart en wegvervoer, gelijkaardige portalen te ontwikkelen.

bron: Belga