Brand op schip Californië – Drieëndertig lichamen uit het water gehaald

Na de brand op een schip voor de kust van Californië, zijn 33 lichamen uit het water gehaald. Dat hebben de autoriteiten aangekondigd. Eén persoon blijft vermist. De brand op de Conception brak uit in de nacht van zondag op maandag, in de buurt van het eiland Santa Cruz, nadat het zaterdag was uitgevaren voor een uitje van drie dagen onder amateurduikers. Aan boord van het schip bevonden zich 33 passagiers en zes bemanningsleden. Vijf bemanningsleden konden zichzelf in veiligheid brengen. De 34 andere opvarenden, die aan het slapen waren, werden waarschijnlijk ingesloten door het vuur en kwamen in het water terecht toen het schip zonk.

De sheriff van Santa Barbara heeft woensdag laten weten dat 33 lichamen uit het water werden gehaald. Een laatste persoon blijft nog vermist. De lichamen zullen nu worden geïdentificeerd door de forensische diensten.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Bron: Belga