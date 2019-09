BAT trekt naar Raad van State tegen neutrale sigarettenpakje

Sigarettenproducent British American Tobacco (BAT) trekt naar de Raad van State tegen het neutrale sigarettenpakje, dat op 1 januari ingevoerd wordt. Dat heeft BAT gemeld, waarmee het bedrijf eerdere berichten in L’Echo en De Morgen bevestigt. BAT vindt een dergelijke maatregel vooral “symbolisch”, omdat er “geen impact is op het verbruik en geen voordeel voor de volksgezondheid”. Het bedrijf vraagt zich ook af of een regering in lopende zaken wel een dergelijke beslissing kan nemen en of dit niet via een wet moet gebeuren.

BAT neemt Australië, Frankrijk en Groot-Brittannië als voorbeeld, waar het neutraal pakje ingevoerd werd, maar geen effect had op het sigarettenverbruik. Het zijn volgens BAT vooral forse accijnsverhogingen die voor minder verbruik zorgen, maar vaak ten voordele van de illegale handel.







Bron: Belga