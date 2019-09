Antwerpse Noorderlaan vrijgegeven na vondst van granaat

In het Antwerpse havengebied is de perimeter op en rond de Noorderlaan vanochtend opnieuw opgeheven, nadat er een niet ontplofte granaat was gevonden. Dat zegt de federale politie. Ontmijningsdienst Dovo heeft het springtuig, waarvan de veiligheidspin nog niet verwijderd was, veilig meegenomen. De granaat zal nu verder worden onderzocht, onder meer op mogelijke sporen. Het ontruimde logistieke bedrijf is eveneens opnieuw toegankelijk.

Wie de granaat op straat achterliet en met welk motief is nog niet duidelijk. De federale gerechtelijke politie van Antwerpen is een onderzoek gestart. Dat zal onder meer moeten uitwijzen of er mogelijk een verband is met de vele soortgelijke incidenten met al dan niet ontplofte granaten in Antwerpen die kaderen in het aanhoudende geweld binnen het drugsmilieu.







bron: Belga