Veganiste klaagt buren aan voor barbecuegeur

Bij mooi weer houdt iedereen wel van een gezellige barbecue. Of toch niet iedereen… Een veganistische massagetherapeute uit het Australische Perth is woedend omwille van de geur van vlees en vis die afkomstig is van de barbecue van haar buren. Ze heeft zelfs een klacht neergelegd.

Massagetherapeute Cilla Carden woont in Girrawheen, ten noorden van Perth. Al bijna een jaar is ze verwikkeld in een juridische strijd met haar buur Toan Vu en zijn familie. Volgens de veganistische Carden kan ze niet naar buiten gaan en van haar tuin genieten, omdat ze alleen maar de geur van vis op de barbecue van Vu kan ruiken.







“Zij hebben die barbecue daar opzettelijk gezet zodat ik vis ruik. Ik ruik alleen maar vis. Ik kan niet van mijn tuin genieten. Ik kan niet naar buiten. Het is opzettelijk, dat is wat ik de rechtbanken heb verteld, het is opzettelijk”, zei Carden. “Het is verwoestend geweest, het is tumult, het is onrust geweest. Ik heb niet kunnen slapen.”

Daarnaast klaagde Carden ook over de sigarettenrook van de Vu’s en het geluid van hun basketballende kinderen. Ook eiste ze dat de Vu’s het onkruid in hun tuin wiedden, hun gemeenschappelijke omheiningen opnieuw verfden en beschadigde planten op hun gemeenschappelijke eigendom vergoedden.

Een gewone familie

In januari van dit jaar had een rechtbank alle klachten van Carden afgewezen. De veganiste liet het daar niet bij en vroeg om een beroep bij het Hooggerechtshof. Ook dat verzoek werd in juli afgewezen. Ze blijft echter vastbesloten om verder te zetten.

Vu zei van zijn kant dat hij zijn barbecue ergens anders had neergezet en dat hij zijn kinderen had verboden om basketbal te spelen. Volgens de rechtbank maakte de familie Vu niet genoeg lawaai om hinder te veroorzaken. Naast Carden had geen enkele andere buur over lawaai geklaagd. “Wat zij doen is leven in hun achtertuin en hun huis als een familie”, klinkt het vonnis.