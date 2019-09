‘Temptation’-Pommeline: “De kans dat ik zwanger word, is heel klein”

‘Temptation’-verleidster Pommeline heeft in een openhartig gesprek verteld dat ze al van kleins af aan problemen heeft met haar baarmoeder. Daardoor is de kans klein dat ze ooit kinderen zal kunnen krijgen.

Pommeline Tillière was dinsdagavond te gast in ‘Gert Late Night’. In de rubriek ‘Bedgeheimen’ legde de 25-jarige ex van Fabrizio uit dat ze in ‘Temptation Island’ niet zichzelf was.







Vooral haar legendarische intro vond ze erg gênant. “Toen ik op casting ging voor ‘Temptation Island’, dacht ik: ‘Oké, ik moet gewoon zo’n beetje het sletje uithangen.’ Dus ik heb overdreven, ook in mijn intro, maar ik ben zo totaal niet. 400 cc humor, zure piemel dit, dat. Toen ik dat terugzag, dacht ik: beschamend”, vertelt ze.

Problemen met baarmoeder

De Oost-Vlaamse blondine kreeg tijdens ‘Temptation Island’ heel wat grove opmerkingen naar het hoofd geslingerd. Zo kreeg ze onder meer te horen dat ze “dezelfde hoer als haar ma” zou worden. Sommigen mensen hoopten zelfs dat “ze zich niet voortplant”.

Dat laatste ligt erg gevoelig. “Mensen weten dat niet, maar de kans dat ik zwanger word, is heel klein. Ik heb van kleins af aan al problemen gehad met mijn baarmoeder, dus ik heb sneller kans op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap en het duurt bij mij ook langer om zwanger te worden. De gynaecoloog heeft altijd gezegd dat ik voor mijn 30ste aan kinderen moet beginnen. Ik heb nog vijf jaar. Ik wil er graag één. Eentje dat ik rot kan verwennen”, klinkt het.

‘Gert Late Night’ is elke avond te bekijken op VIER.