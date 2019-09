Meghan Markle schakelt pr-bureau Harvey Weinstein in voor imagoboost

Meghan Markle heeft het pr-bureau Sunshine Sachs onder de arm genomen om haar imago op te poesten. Dat bedrijf hield zich eerder al bezig met de schandalen rond Harvey Weinstein en Michael Jackson. Het Brits koningshuis is niet te spreken over de beslissing.

Meghan Markle heeft er genoeg van dat de Britse media haar naam door het slijk halen. Daarom heeft ze Sunshine Sachs ingehuurd. Dat is een Amerikaans pr-bureau dat in zijn klantenbestand enkele bekende en beruchte namen heeft staan, zoals ex-filmbaas Harvey Weinstein en de overleden popster Michael Jackson. Sunshine Sachs specialiseert zich dan ook in het beperken van imagoschade tijdens een crisis. De hertogin Sussex hoopt dat het bedrijf de onwaarheden over haar de wereld uit kan helpen.

“Ze willen wel luisteren naar buitenstaanders uit Amerika”







Markle is geen onbekende voor Sunshine Sachs. Het pr-bureau vertegenwoordigde haar al tijdens haar periode als actrice in ‘Suits’ en de CEO van het bedrijf, Keleigh Thomas Morgan, is al jaren een goede vriendin van de Amerikaanse. Hoeveel Markle betaalt voor de pr-diensten is niet bekend. Haar medewerkers van het Britse koningshuis zijn alvast niet te spreken over de beslissing.

“Dat je een bedrijf uit Hollywood inhuurt om je te laten vertegenwoordigen, terwijl je een lid van de koninklijke familie bent, is op zijn minst gezegd onorthodox”, klinkt het in de Daily Mail. “De hoge ambtenaren binnen de koninklijke staf zijn de laatste maanden verbijsterd over het feit dat Harry en Meghan de adviezen van hun eigen, zeer professionele team blijven negeren, maar in plaats daarvan wel zullen luisteren naar buitenstaanders uit Amerika.”