Kevin Janssens volledig naakt in nieuwe film: “Ik ben best fier op wat ik heb”

Momenteel draait ‘De Patrick’ in de filmzalen, een film die zich afspeelt op een nudistencamping. De hoofdrol wordt vertolkt door Kevin Janssens, wiens jongeheer meermaals in beeld opduikt. “Ik hoef niets te verbergen”, aldus de acteur.

Met ‘De Patrick’ heeft ons land er weer een topper bij. Nu al wordt gesproken over de origineelste Belgische film van de laatste vijf jaar. De pakkende tragikomedie vertelt het verhaal van Patrick, een van de vele bewoners van een nudistencamping in de Ardennen.

“Allemaal van mij”







Voor zijn rol moest Kevin zijn fitnesstoestellen een tijdje aan de kant schuiven. De 40-jarige acteur kwam 17 kilogram bij. Bovendien verschijnt hij regelmatig poedelnaakt in beeld. Logisch ook, want anders zou het geen nudistencamping zijn.

In een radio-interview verzekerde de Antwerpse acteur dat er geen gebruik gemaakt werd van een ‘penis-double’. “Helemaal niet. Ik ben best fier op wat ik heb. Ik hoef niets te verbergen. Ik zou dat ook flauw vinden. Als acteur weet je waaraan je begint als je zo’n naaktrol aanneemt. Dan moet je er ook helemaal voor gaan. Wat je in de film ziet, is dus allemaal van mij”, lezen we in TV Familie.

Meer dan bloot vlees

Leuk voor de vrouwelijke – en misschien zelfs ook mannelijke – fans, al hoopt Kevin dat zijn sergeant-majoor niet de hoofdreden is om de film te gaan zien. “Dat zou zonde zijn. De film is zoveel meer dan enkel wat bloot vlees. Ik hoop dat het verhaal zó goed is dat het publiek vergeet dat het naar naakte mensen zit te kijken”, klinkt het.