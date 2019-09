KBC schrapt 1.400 banen in België

Bij bank KBC verdwijnen de komende drie jaar 1.400 banen in België. Bovendien worden de contracten van 400 externen stopgezet. Er is geen sprake van verplicht collectief ontslag. De vakbonden hebben “gemengde gevoelens” bij het nieuws.

Het verdwijnen van de banen is het gevolg van een “optimaliseringsoefening”, bedoeld om de efficiëntie en de wendbaarheid van de bank te verbeteren. Concreet verdwijnen de komende drie jaar bij KBC in ons land 1.400 banen. De contracten met 400 externen, voornamelijk in IT-functies of interims, worden stopgezet.







De vermindering van het aantal voltijdse medewerkers zal volledig worden opgevangen door een natuurlijke uitstroom, via bijvoorbeeld pensioen of natuurlijk verloop. “Daardoor is er geen verplicht collectief ontslag of vertrekplan nodig”, aldus de bank.

“Gemengde gevoelens”

De vakbonden bij KBC zitten met “gemengde gevoelens”. “Enerzijds is het positief dat er geen sprake is van naakte ontslagen”, zegt Dirk De Backere van de christelijke bediendebond ACV Puls. “Maar anderzijds kan je er niet onderuit dat er een beduidende impact is op het personeel. We spreken over 1.400 mensen, en zelfs 1.800 als je de externe contracten erbij telt. We maken ons zorgen over de toenemende werkdruk voor de mensen die overblijven. Het kan niet de bedoeling zijn om burn-outs te organiseren.” De liberale vakbond ACLVB wil vooral duidelijkheid verkrijgen over waar de jobs precies zullen sneuvelen.

Kritische reacties

Vanuit linkse politieke hoek komen er kritische reacties op de aankondiging. Sp.a-voorzitter John Crombez herinnert aan de miljardensteun die de banken kregen ten tijde van de bankencrisis. “Hoe moeilijk is het om te zeggen waar het op staat? De banken die nog bestaan omdat de belastingbetaler 25 miljard ophoestte, danken duizenden mensen af om hun winsten van honderden miljoenen te verzekeren”, schrijft hij op twitter. De banken sneden in ons land de laatste jaren al duizenden banen weg, zo blijkt uit cijfers van Febelfin.