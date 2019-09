‘Into the Night’ wordt eerste Belgische Netflix Original

Ons kleine landjes barst van het filmtalent en dat is ook Netflix niet ontgaan. In 2020 verschijnt de eerste Belgische serie op het streamingplatform. De Belgen Inti Calfat en Dirk Verheye nemen de regie van ‘Into the Night’ voor hun rekening, maar de cast is verder zeer internationaal.

‘Into the Night’ is de eerste Belgische serie die door Netflix geproduceerd wordt. In een aankondiging liet de streamingdienst weten dat de prent in 2020 beschikbaar zal zijn. In de zes afleveringen, geregisseerd door de Belgen Inti Calfat en Dirk Verheye en geproduceerd door het Brusselse Entre Chien et Loup, rijst de vraag of we ‘na een kosmische ramp in staat zijn onze menselijkheid te bewaren op een nachtvlucht vanuit Brussel’.

Thriller







“De realisatie van de allereerste Belgische Netflix Original is niet alleen boeiend. Het is ook een eer”, zeggen de regisseurs. “Dat het om een eersterangsthriller gaat, maakt het avontuur nog spannender. Het gebeurt niet elke dag dat Belgische cineasten de kans krijgen aan projecten van zo’n formaat en met zo’n uitgangspunt te werken.”

‘Into the Night’ werd geschreven en gecreëerd door uitvoerend producent Jason George, die ook afleveringen schreef voor series als ‘Narcos’ en ‘Scandal’. Het werk is geïnspireerd op de roman ‘The Old Axolotl’ van Jacek Dukaj, een Pools schrijver. De serie, die volgend jaar wereldwijd beschikbaar zal zijn op Netflix, krijgt een casting van Belgen, Fransen, Duitsers, Italianen, Polen, Russen en Turken.