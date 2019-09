Hulpdiensten ronden interventie na explosie in Wilrijk af

In het Antwerpse district Wilrijk ronden de hulpdiensten zo stilaan hun interventie af na de zware explosie die dinsdag drie woningen volledig vernielde en het leven kostte aan een 87-jarige bewoonster. De omgeving wordt weldra vrijgegeven, laat de politie weten.

“Brandweer en de civiele bescherming hebben nog de hele nacht puin geruimd”, zegt Jasmien O van de Antwerpse brandweer. “In totaal zijn er zowat 40 containers afgevoerd.” Dat de hulpdiensten hun interventie afronden, betekent niet dat de restanten van de vernielde woningen al volledig verdwenen zijn. Het plein aan het Ridderveld kan echter worden vrijgegeven en de site van de explosie zelf wordt beveiligd.

Oorzaak nog steeds onduidelijk







Daarna kunnen de verzekeringsmaatschappijen aan de slag. Er komt ook een deskundige van het parket langs in het kader van het gerechtelijk onderzoek naar de ontploffing. Het is immers nog steeds niet duidelijk wat de precieze oorzaak daarvan was. Allicht zal daarover deze week nog geen uitsluitsel zijn.

87-jarig slachtoffer

Bij de explosie kwam een 87-jarige vrouw om die in een van de vernielde panden woonde. Ze was na de ontploffing vermist en bleek zich onder het puin te bevinden. Brandweer en civiele bescherming slaagden er wel in drie andere personen levend van onder de brokstukken te halen. Een van hen mocht het ziekenhuis inmiddels verlaten, de andere twee worden nog verzorgd. “De gedachten van de hulpdiensten gaan uit naar de familie van het slachtoffer”, laat politiewoordvoerder Willem Migom weten.