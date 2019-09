Britse tiener is doof en blind door extreem frietdieet

Het is de droom van elk kind (en misschien ook van veel volwassenen): een dieet van frieten, chips, wit brood en gebakken worstjes. Dat het echter niet goed voor je gezondheid is, blijkt uit het schokkende verhaal van een Britse jongen.

De 19-jarige Jake uit Bristol raakte twee jaar geleden volledig blind en werd slechthorend. Hij had tien jaar lang zo’n extreem eenzijdig ’dieet’ gevolgd, dat hij volgens doktoren een groot tekort kreeg aan belangrijke stoffen zoals koper en selenium en vitamine B12. De schade die hij hierdoor opliep, is onherstelbaar.







Hoe kunnen ouders zo’n voedingspatroon ooit toestaan, zou je je kunnen afvragen. In het Britse The Sun legt de moeder van de jongen uit dat ze alles hebben geprobeerd. “Jake is al sinds zijn kleuterjaren een lastige eter. Hij heeft een hekel aan bepaalde voedingsmiddelen omdat de textuur daarvan niet prettig in zijn mond voelt.”

De groenten en fruitstukken die Jake meekreeg naar school, werden zonder pardon in de prullenbak gegooid. Ook hulp van diëtisten en artsen mocht niet baten. “Hij bleef, ondanks onze soms strenge woorden, bij zijn eenzijdig en naar nu blijkt levensgevaarlijke menu.”

Vitamine-injecties

Toen bij Jake vijf jaar geleden de eerste symptomen van zenuwbeschadiging opspeelden, kreeg hij vitamine-injecties om het grote tekort tegen te gaan. Zonder resultaat: op zijn 17de werd Jake grotendeels blind en bijna doof verklaard. De jongen is nu volledig afgekeurd door de artsen.

De moeder noemt het eetgedrag van haar zoon een ‘sluipmoordenaar’, omdat er in eerste instantie niets te zien was aan de jongen, maar zijn lichaam ondertussen werd vernietigd. Jake vertelt zelf dat hij ineens ontzettend moe werd. Inmiddels moet hij leven met beperkingen die hij zelf heeft veroorzaakt.

Gestopt met school

Jake kan niet werken en is gestopt met school. Hij zit vooral thuis en mist het voetballen met vrienden. Zijn dieet wordt besproken in de Annals of Internal Medicine beschreven. “De verschijnselen die Jake heeft komen meestal alleen voor bij kinderen in de derde wereld en verder bij zware rokers, drinkers en druggebruikers. Jake is het levende bewijs van hoe belangrijk het is om voldoende fruit en groenten te eten.”

Bron: Metro Nederland