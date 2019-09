US Open – Mertens zegt heel gelukkig te zijn en hoopt nog verder door te stoten

Elise Mertens (WTA-26) is blij dat ze zich in New York voor de kwartfinales van het US Open heeft geplaatst, maar ze hoopt nog verder te geraken. De 23-jarige Limburgse stormde in 1 uur en 6 minuten met tweemaal 6-1 voorbij de Amerikaanse Kristie Ahn (WTA-141). “Het was echt een moeilijke match”, klonk het op een persconferentie na haar overwinning. “Ze heeft al een goed seizoen achter de rug”, stelde Mertens over haar tegenspeelster. “Ik had niet verwacht dat ik zo goed zou spelen in de eerste set. Ik was echt heel agressief. Ik gaf haar niet de gelegenheid om in de rally te komen.”

“Ik kan niet zeggen dat het zo vlot liep voor mij tot vandaag”, aldus Mertens nog. “Ik probeer gewoon heel gefocust te zijn wanneer ik op het veld sta. En ik kijk niet verder dan het volgende punt. Ik probeer agressief te zijn, me voortdurend te verbeteren. Ik denk dat dit de sleutel zal zijn. Ik stond al bijna in de kwartfinale op Wimbledon. Hier ben ik nu. En ik ben heel erg blij, maar ik hoop nog verder te kunnen gaan.”

bron: Belga