US Open – Medvedev voorbij Wawrinka naar halve finales

Daniil Medvedev (ATP 5) heeft zich dinsdag geplaatst voor de halve finales van de US Open, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het seizoen. De 23-jarige Rus rekende in de kwartfinales in vier sets af met de elf jaar oudere Zwitser Stan Wawrinka (ATP 24): 7-6 (8/6), 6-3, 3-6 en 6-1 na 2 uur en 34 minuten. Wawrinka, die in de achtste finales profiteerde van de opgave van titelverdediger Novak Djokovic (ATP 1), won de US Open in 2016.

Medvedev staat voor het eerst in de halve finale van een grandslamtoernooi. Hij treft bij de laatste vier de winnaar van het duel tussen de Zwitser Roger Federer (ATP 3) en de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 78). De Rus is op de US Open de jongste halvefinalist sinds Djokovic negen jaar geleden.

bron: Belga