Elise Mertens neemt het in de kwartfinale van de US Open op tegen de Canadese Bianca Andreescu (WTA-15). De 19-jarige versloeg bij haar eerste deelname in New York in de vierde ronde in het Arthur Ashe Stadium de Amerikaanse kwalificatiespeelster Taylor Towsend (WTA-116) in drie sets: 6-1, 4-6 en 6-2 na 1 uur en 55 minuten. Woensdagavond spelen Elise Mertens (WTA 26) en Andreescu voor een plaats in de halve finales.

bron: Belga