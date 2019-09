In Wilrijk hebben de hulpdiensten intussen al twee slachtoffers bevrijd na de gasexplosie in de wijk Valaar. Dat meldt de stad Antwerpen. Eén slachtoffer is zwaargewond. Vermoedelijk liggen er nog meer mensen onder het puin. De operationele fase van het rampenplan is intussen van kracht in Antwerpen en de hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht.

bron: Belga