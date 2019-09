Sp.a vindt alsnog derde schepen in Antwerpen: Karim Bachar voorgedragen

In Antwerpen heeft sp.a dinsdagavond een lokaal partijbestuur gehouden om – eindelijk – een derde schepen te kunnen aanduiden voor het stadsbestuur. Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 keerden drie van de zes sp.a-verkozenen zich tegen een coalitie met N-VA (en Open Vld) en hoewel ze later bijdraaiden, waren ze niet bereid een schepenambt op te nemen. Nu is met Karim Bachar toch een kandidaat gevonden. Bachar wordt door het partijbestuur voorgedragen en zal in principe op de eerstvolgende gemeenteraad de eed afleggen. Hij vervoegt dan Tom Meeuws en Jinnih Beels in het schepencollege. Bachar krijgt de bevoegdheden Gelijke Kansen en Inburgering & Integratie, bevoegdheden die Meeuws tot nu mee op zich nam.

bron: Belga