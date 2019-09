Primoz Roglic neemt met veel machtsvertoon het rood over in de Vuelta

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) heeft vandaag op overtuigende wijze de tiende etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. In een individuele tijdrit op Frans grondgebied had de 29-jarige Sloveen voor 36,2 kilometer van Jurançon naar Pau 25 seconden minder nodig dan de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin. De Fransman Rémi Cavagna zete de derde tijd neer, hij was 27 seconden trager dan Roglic. Thomas De Gendt werd op 1:21 zevende, Dylan Teuns op 1:27 negende. Roglic, die als topfavoriet begon aan de 74e Vuelta, is ook de nieuwe leider. Hij neemt het rood over van de Colombiaan Nairo Quintana, in de tijdrit 27e op 3:06. In de stand heeft Roglic nu 1:52 voor op de Spanjaard Alejandro Valverde en 2:11 op de Colombiaan Miguel Angel Lopez. Quintana is op 3:00 vierde. Met een negende plaats op 6:07 is Teuns beste Belg.

Voor Roglic is het de tiende zege van het seizoen, ook de vorige negen boekte hij in de WorldTour.







Morgen brengt de elfde etappe de renners van het Franse Saint-Palais naar Urdax-Dantxarinea in Spaans Baskenland. De glooiende etappe is 180 kilometer lang. Zware cols staan er niet op het menu, maar vlak is het nooit. De Col d’Osquich (4,9 km aan 6,1%), de Izpegipas (7,2 km aan 7,1%) en de Col de Otxondo (7,6 km aan 4,7%) vormen de voornaamste hindernissen. Na die laatste col van derde categorie is het nog veertig kilometer tot de streep.

bron: Belga