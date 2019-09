Orkaan Dorian – Vijf doden bij doortocht orkaan op Bahama’s

Orkaan Dorian heeft op de Bahama’s vijf dodelijke slachtoffers geëist. Dat heeft de eerste minister van de eilandengroep Hubert Minnis maandag bekendgemaakt. Een twintigtal anderen raakten gewond. De orkaan heeft licht aan kracht verloren en is nu nog een orkaan van categorie 4 in plaats van 5. Maar hij blijft volgens het Amerikaanse nationale orkaancentrum (NHC) “extreem gevaarlijk” met windsnelheden tot 250 kilometer per uur. Er dreigt nog altijd “rampzalige schade”, aldus het in Miami gevestigde centrum maandag.

Bron: Belga