Myria wijst op gemiste kansen in onderzoek Comité P

Het federaal migratiecentrum Myria wijst op gemiste kansen in het onderzoek van het Comité P, dat de politiediensten controleert, over politiegeweld tegen transmigranten. Dat meldt Le Soir. In een recente nota, getiteld “Politie en transmigranten: waardigheid respecteren en ernstig onderzoek naar het geweld”, wijst Myria op een methodologisch probleem in het onderzoek van het Comité P. “Het onderzoek handelde enkel over de massale administratieve arrestaties van transmigranten. Het gaat daarbij om grote, geplande operaties, die minder problemen opleveren dan niet-geplande interventies”, klinkt het, verwijzend naar een vaststelling van het commissariaat-generaal van de federale politie.

Het Comité P heeft zich hoofdzakelijk gebaseerd op observatie-operaties en analyses van klachten, en die zijn weinig talrijk, luidt het. “De weinige contacten die het Comité P gehad heeft met de migranten vonden plaats in omstandigheden die niet bevorderlijk waren voor het afleveren van relevante getuigenissen (bezoek aan de cel na een arrestatie, moeilijke communicatie vanwege taalproblemen, …).”







bron: Belga